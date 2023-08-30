شكرا لقرائتكم خبر عن دكرنس يتعاقد مع كريم بدير مهاجم السويس السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مجلس إدارة دكرنس برئاسة الخضر إبراهيم مع كريم بدير مهاجم منتخب السويس مقابل 100 ألف جنيه لأبناء الغريب مع تنازل اللاعب عن مستحقانه المالية المتاخرة لدى ناديه .

ويقود دكرنس فنيا أيمن الجمل مدرب الإسماعيلى السابق والذى نجح في صناعة توليفة جديدة بعد التعاقد مع اكثر من 15 لاعبا للمنافسة على الصعود لدورى الأضواء خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي سيشهدها دورى المحترفين في الموسم المقبل .

وقدم دكرنس مردودا جيدا خلال الموسم المنقضى مع حسام عبد العال بعدما نجح في المنافسة على الصعود حتى الأسبوع الأخير من عمر المسابقة قبل أن ينجح بلدية المحلة في خطف تذكرة التأهل .

ويتكون دورى المحترفين من 20 ناديًا وهم حرس الحدود وغزل المحلة وأسوان والسكة الحديد ووادي دجلة والقناة وبتروجيت ولافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين و مصر المقاصة و طنطا و جمهورية شبين و أبوقير للأسمدة و دكرنس وwe وبروكسى ومكادى وراية والنجوم .

ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثانى إلى دورى الممتاز مباشرة ، بينما يخوض الثالث دورة رباعية مع أصحاب المراكز الأولى بدورى القسم الثانى " ب " ويتأهل صاحب المركز الأول للأضواء أيضا .