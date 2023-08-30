شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة الطائرة الشاطئية يحصدون المركز الرابع بأفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وتبقى منتخب شباب الكرة الطائرة الشاطئية تحت 21 سنة الخسارة أمام نظيره جامبيا بنتيجة 2/0 فى نصف نهائى البطولة .
صعد منتخب شباب الكرة الطائرة الشاطئية إلى نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة بالمغرب بالفوز على صاحب الأرض 2/0 فى ربع النهائى ليضمن التأهل إلى بطولة العالم 2023 بتايلاند .
تؤهل البطولة أول أربع فرق أصحاب المربع الذهبى إلى بطولة العالم مباشرة ، حيث يضم منتخب مصر 1 المتأهل اللاعبان مازن ماجد و يوسف زكى .
و شهدت مباراة التأهل مشاركة اللاعب يوسف زكى مصابا ، بعد رفض الجبس من أجل إستكمال مشوار التأهل .
من ناحية أخرى أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر المقبل الفرق المشاركة فى المنافسة وعددهم 16 منتخبا.
وتضم قائمة المنتخبات كلا من ، مصر البلد المستضيف وليبيا وتونس وتشاد وغانا والجزائر وبوروندى وجامبيا وكينيا ورواندا ومالى والكاميرون والسنغال والمغرب وتنزانيا والكونغو برازافيل .
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز