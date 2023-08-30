الارشيف / اخبار الرياضه

فراعنة الطائرة الشاطئية يحصدون المركز الرابع بأفريقيا للشباب

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة الطائرة الشاطئية يحصدون المركز الرابع بأفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

حصد منتخب شباب الكرة الطائرة الشاطئية المركز الرابع فى بطولة أفريقيا بالمغرب والمؤهلة لبطولة العالم بتايلاند بعد الخسارة من سيراليون بنتيجة 2/1 فى تحديد المركزين الثالث و الرابع . 

 

وتبقى منتخب شباب الكرة الطائرة الشاطئية تحت 21 سنة  الخسارة أمام  نظيره جامبيا  بنتيجة 2/0  فى نصف نهائى البطولة .

 

صعد منتخب شباب الكرة الطائرة الشاطئية إلى نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة بالمغرب بالفوز على صاحب الأرض 2/0 فى ربع النهائى ليضمن التأهل إلى بطولة العالم 2023 بتايلاند . 

 

تؤهل البطولة أول أربع فرق أصحاب المربع الذهبى إلى بطولة العالم مباشرة ، حيث يضم منتخب مصر 1 المتأهل اللاعبان مازن ماجد و يوسف زكى .

 

و شهدت مباراة التأهل مشاركة اللاعب يوسف زكى مصابا ، بعد رفض الجبس من أجل إستكمال مشوار التأهل . 

 

من ناحية أخرى أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر المقبل الفرق المشاركة فى المنافسة وعددهم 16 منتخبا.

 

وتضم قائمة المنتخبات كلا من ، مصر البلد المستضيف وليبيا وتونس وتشاد وغانا والجزائر وبوروندى وجامبيا وكينيا ورواندا ومالى والكاميرون والسنغال والمغرب وتنزانيا والكونغو برازافيل .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements