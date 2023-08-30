إمام عاشور يرتدي قميص أسطورة الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الإعلامي أحمد شوبير، أن إمام عاشور لاعب وسط الأهلي، سيرتدي القميص رقم 22، بعد انضمامه رسميًا إلى القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "إمام عاشور سيرتدي رقم 22 مع الأهلي، في الموسم الجديد، وهو الرقم الذي كان يرتديه مؤخرًا محمد محمود لاعب وسط المارد الأحمر السابق، والذي انتقل لفريق فيوتشر".

جدير بالذكر ان رقم ٢٢ يرتبط بالأسطورة محمد أبو تريكة ، نجم الأهلي السابق، والذي ارتداه طيلة مسيرته الكبيرة مع النادي الاحمر، والمنتخب الوطني