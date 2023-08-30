شكرا لقرائتكم خبر عن ندى وليد: تعبت علشان أفوز بأفضل ليبرو فى أفريقيا للطائرة.. وعمرى ما هبطل لعب علشان الجواز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استطاعت ندى وليد لاعبة منتخب سيدات الكرة الطائرة والنادى الأهلى أن تحصد لقب أفضل ليبرو فى بطولة أفريقيا التى اختتمت مؤخرا بالكاميرون وشهدت حصول سيدات الفراعنة على المركز الثانى بالخسارة من كينيا 3/0 فى النهائى .

تعد ندى من أبرز نجمات اللعبة منذ صعودها للعب فى صفوف الفريق الأول بالنادى الأهلى حتى لعبت لأول مرة فى صفوف منتخب السيدات هذا الموسم و نجحت فى حصد لقب فردى ، لذلك حرص الخليج 365 على إجراء حوار معها كالتالى :

فى البداية .. حدثينا عن جائزة أفضل ليبرو فى أفريقيا ؟

بصراحة تعبت قوى علشان أوصل للجائزة دى كانت حلم بالنسبة لى خاصة إنها أول سنة ألعب مع منتخب السيدات الأول .. و وصلت لذلك بمساعدة زملائى .

ما سبب عدم حصولنا على اللقب .. ومتى نتفوق على كينيا ؟

الحقيقة لعبنا المباراة تحت ضغط و رهبة لأن المنتخب الكينى قوى جدا .. و لكن كسرنا هذه الرهبة و ان شاء الله البطولة القادمة نقدر نكسب لأن الفرق بينا مش كبير فنيا .

هل تتمنى الاحتراف الخارجى ؟

طبعا .. أطمح فى تحقيق حلم الإحتراف و أتمنى أن يصل لى عروض خارجية خلال الفترة المقبلة .

ممكن نشوفك بتلعبى فى مصر فى نادى غير الأهلى ؟

لأ مستحيل ألعب فى مصر غير فى النادى الأهلى .

متى بدأتى مشوار الكرة الطائرة ؟

بدأت مشوارى فى الطائرة و عمرى 6 سنوات و كنت بلعب مع والدى فى النادى وقت التمرين .

هل الرياضة تؤثر على الحياة الشخصية ؟

لأ خالص و لكن يوجد قيود مش كل حاجة نقدر نعملها فى أى وقت مثل السفر فى الصيف إلى الساحل مثلا علشان التدريبات والانتظام مع المنتخب.

هل تقبلين أن تتزوجى شخص يرفض ممارسة الرياضة ؟

لأ مستحيل، و حاليا مفيش كده دلوقتى وعمرى ما هبطل علشان جواز فى سن صغير .

ما هواياتك الأخرى البعيدة عن الكرة الطائرة ؟

الرسم .. أنا بحب أرسم جدا فى أوقات الفراغ .