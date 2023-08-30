شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلى يبحث عن موارد مالية ثابتة لحل أزمات الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، عن موارد مالية ثابتة تعين المجلس على حل الأزمات المالية التى يعانى منها النادى فى الفترة المقبلة.

وعقد نصر أبو الحسن عدة اجتماعات مع بعض الشركات ورجال الأعمال من أجل إيجاد موارد ومشروعات ثابتة للنادى الإسماعيلى، بالإضافة إلى انعقاده بشكل دائم من أجل دراسة كافة الأمور والمشاكل من خلال الملفات المطروحة أمامهم.

ويسعى مجلس إدارة الإسماعيلى لحل جميع الأزمات وتوفير مناخ صحية لفريق الكرة من أجل العودة للمكانة الطبيعية للنادى الذى عانى من خطر الهبوط فى آخر موسمين.

وفى سياق آخر، خسر فريق الإسماعيلى أمام إنبي بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر الثلاثاء، استعدادا للموسم الجديد 2023 / 2024.

جاء تشكيل الاسماعيلى فى لقاء انبى الوادى كالتالي: أحمد عادل عبدالمنعم في حراسة المرمى، محمد هاشم ومحمد نصر وإياد العسقلاني ومحمد بيومى في الدفاع، عماد حمدى ومحمد مخلوف وعمر الساعى ومروان حمدى وعبدالرحمن مجدى في الوسط، وباسم مرسى في الهجوم.

وشهدت المباراة حضور المهندس نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي وعلى أبو جريشة وعماد سليمان نجوم الدراويش السابقين.

وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودي دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين في إطار استعداد الفريق للموسم الجديد، فيما حقق فوزا كبيرا على جمارك بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يخسر من إنبى 2/ 1 مساء الثلاثاء.