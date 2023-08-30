شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يهزم الاتحاد السكندري بثلاثية وديا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى فوزا وديا بثلاثية دون رد على نظيره الاتحاد السكندري في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في معسكر الإسكندرية. سجل ثلاثية الطلائع كريم طارق وأحمد الشيخ من ركلتي جزاء والنيجيري بول سجل الهدف الثالث.

وأعلن نادى طلائع الجيش جدول مبارياته الودية التى ستقام فى معسكره المغلق بالإسكندرية، حيث واجه فاركو فى المباراة الودية الأولى مساء الأربعاء الماضى، وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف، ثم يواجه فريق البحرية وحقق الفوز بثلاثية مقابل هدف ثم واجه الاتحاد السكندري وفاز بثلاثية دون رد ثم يلاقى سبورتنج غدا الخميس ثم يواجه إنبى 3 سبتمبر المقبل.

كما وضع الجهاز الطبي لنادى طلائع الجيش برنامجا تأهيليا للثلاثى محمد شعبان ومحمد دياب والسيد أبو آمنة لاعبى الفريق ليتم تنفيذه فى معسكر الإسكندرية.

ويغيب الثلاثى محمد شعبان ومحمد دياب والسيد أبو آمنة عن الظهور في فترة إعداد الفريق بسبب استمرار تنفيذهم برامجهم التأهيلية للتعافى من الإصابة التي لحقت بهم فى نهاية الموسم.

وأجرى محمد دياب، مدافع الطلائع، جراحة غضروف الركبة ويسير بصورة منتظمة في برنامجه التأهيلى بينما أجري السيد أبو أمنة لاعب خط وسط الطلائع جراحة قطع الرباط الصليبى وغضروف الركبة في مارس الماضى، فيما يعانى محمد شعبان من الإصابة بكسر فى الذراع التى تعرض لها فى الأسابيع الأخيرة من مسابقة الدورى الماضية. واختتم طلائع الجيش الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.