شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف مصير وديات معسكر النمسا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لم يتم الاتفاق من الأساس على خوض مباراة ودية اليوم الأربعاء، خلال معسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في النمسا، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وأكد بيبو أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة مارسيل كولر، لم يحدد خوض أي مباريات ودية حتى يقوم بإلغائها لأي أسباب.

وأوضح مدير الكرة أن الاتفاق حتى الآن هو خوض مباراة ودية واحدة يوم 5 سبتمبر، وقبل نهاية معسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في النمسا. وينتظم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في معسكر مغلق بالنمسا حتى يوم 6 سبتمبر القادم، استعدادًا للموسم الجديد.

من ناحية أخرى يترقب مسئولو النادي الأهلي تحديد ملعب مباراة الفريق أمام سان جورج الإثيوبي المقرر لها سبتمبر المقبل فى انطلاقة المارد الأحمر بدوري أبطال أفريقيا. ويلتقي الأهلي مع بطل إثيوبيا في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها .

واستبعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، ملاعب إثيوبيا من خوض مباريات دوري أبطال أفريقيا نسخة موسم 2023 – 2024، حيث حدد "كاف"، قائمة ملاعب الأندية التي تأهلت إلى الجولة التمهيدية الثانية لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية نسخة موسم 2023 - 2024، والتي شهدت استبعاد ملاعب كلا من: بوركينا فاسو وبوروندي وأفريقيا الوسطى وتشاد وجيبوتي وإريتريا وايسواتيني وإثيوبيا وجامبيا وليسوتو ونامبيا والنيجر وساوتومي وسيشيل وسيراليون والصومال والسودان وجنوب السودان وزيمبابوي.

ومنح "كاف" الأندية من الدول التي استبعدت ملاعبها، مهلة خلال 72 ساعة وتحديدًا حتى الجمعة المقبل 1 سبتمبر لتحديد ملاعبها.