كيف نجا الإيطالي كارلو أنشيلوتي من الإقالة في ريال مدريد؟

المنامة - ياسر ابراهيم - حاول المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي مدريد الإسباني، العمل على إقناع الرئيس فلورنتينو بيريز بضرورة الحصول على خدمات النجم الإنكليزي هاري كين، الذي انتقل في النهاية إلى بايرن ميونخ الألماني.



وبحسب موقع راديو "أر إم سي" الفرنسي، الأربعاء، فإن أنشيلوتي تواصل مباشرة مع فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، من أجل شرح وجهة نظره حول أهمية هاري كين في خططه مع الفريق خلال الموسم الحالي.



وتابع أن هاري كين قبل رحيله إلى بايرن ميونخ عمل على انتظار مكالمة هاتفية من إدارة ريال مدريد، لكن الرئيس فلورنتينو بيريز رفض الفكرة بشكل نهائي، بل وصل الأمر إلى تفكيره بشكل جدي في إنهاء خدمات المدرب كارلو أنشيلوتي.



وأوضح أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، أبلغ كارلو أنشيلوتي بأنه لا يفكر نهائياً بالإنكليزي هاري كين، والمهاجم الوحيد الذي يريد الحصول على خدماته هو الفرنسي كيليان مبابي، وطالبه بضرورة إزالة الفكرة من رأسه.



كما اختتم موقع راديو "أر إم سي" بأن فلورنتينو بيريز كان غاضباً للغاية من أنشيلوتي، الذي ظهر خلال الفترة الماضية في وسائل الإعلام، وبات يتحدث عن عدم نية الفريق الحصول على خدمات أي لاعب في "الميركاتو" الصيفي.

المصدر: مواقع الكترونية

