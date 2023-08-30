شكرا لقرائتكم خبر عن حبيبة مرزوق لاعبة الجمباز: أستعد لكأس العالم وبطولة أفريقيا المؤهلة إلى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت حبيبة مرزوق، لاعبة المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعى، عن البطولات التى تستعد للمشاركة بها في الفترة القادمة بعد الانتهاء من المشاركة من بطولة العالم في إسبانيا.

وقالت حبيبة مرزوق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها حصلت على فترة راحة سلبية بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة العالم بإسبانيا، موضحة أنها تنتظر وضع خطة للإعداد للبطولات القادمة بعد انتهاء الراحة الخاصة بها.

وأضافت لاعبة الجمباز أن بطولة كأس العالم في يناير المقبل هي أول بطولة تشارك فيها في الفترة المقبلة، والتي ستكون استعدادا قويا لبطولة أفريقيا في مارس المقبل والتى ستكون مؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وعن تصنيفها على مستوى القارة الأفريقية قالت حبيبة إنها تحتل المركز الأول أفريقيا في الجمباز الإيقاعي.

وخطفت لاعبة الجمباز المصرية حبيبة مرزوق الأنظار بقوة في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي، بعد أن قدّمت عرضاً مميزاً بزي وموسيقى مستوحيان من الحضارة الفرعونية.

وارتدت لاعبة الجمباز المصرية زيّا مستوحى من ملابس ملكات مصر القديمة، وقدّمت عرضها على نغمات الأغنية الشهيرة "الأقصر بلدنا" التي غناها الفنان الراحل محمد العزبي.