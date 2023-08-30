شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يهزم المغرب 3 / 1 وديا استعدادا لبطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر للكرة الطائرة الأول للرجال على نظيره المغربى 3/1 وديا، فى إطار آخر ودياته استعدادا لبطولة أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر المقبل باستاد القاهرة.

تلقى منتخب رجال الطائرة خسارة من ليبيا 3/0 أمس وديا، قبل الاتفاق على خوض شوط إضافي نجح الفراعنة فى الفوز به بنتيجة 25/14.

وخاض منتخب رجال الكرة الطائرة معسكرا خارجيا قويا فى تركيا ومقدونيا وسلوفينيا، شهد وديات أوروبية قوية أيضا فى إطار الاستعدادا للمنافسة.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر المقبل الفرق المشاركة فى المنافسة وعددهم 16 منتخبا.

وتضم قائمة المنتخبات كلا من: مصر البلد المستضيف وليبيا وتونس وتشاد وغانا والجزائر وبوروندى وجامبيا وكينيا ورواندا ومالى والكاميرون والسنغال والمغرب وتنزانيا والكونغو برازافيل.

من جانبه، أكد تامر بيبرس، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة مسبقا، حضور الجماهير فى بطولة أفريقيا للرجال المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 إلى 14سبتمبر المقبل باستاد القاهرة.

وقال بيبرس فى تصريح لـ"الخليج 365"، هناك مقترح حالياً بتخفيض سعر التذكرة لتباع بـ25 جنيها من أجل زيادة أعداد الجماهير بالتنسيق من شركة تذكرتى.

ومن المنتظر أن يُعقد الاجتماع الفنى للبطولة، والذى يتضمن القرعة، 2 سبتمبر على أن تنطلق المباريات 3 سبتمبر وحتى 13 سبتمبر، بينما تغادر الوفود القاهرة يوم 14 من الشهر نفسه.