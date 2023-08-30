شكرا لقرائتكم خبر عن عواد يعد أوسوريو بالعودة إلى مستواه لمنافسة صبحى فى حراسة مرمى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، ببذل أقصى جهده في التدريبات الجماعية من أجل الاستعداد بقوة لبداية الموسم الجديد مع الفريق الأبيض.

ويرغب عواد في العودة إلى مستواه المعهود من أجل منافسة زميله محمد صبحى في حراسة مرمى الفريق بالطريقة التي تصب في صالح القلعة البيضاء، خاصة أن الموسم الماضى شهد جلوس عواد بديلاً في أغلب المباريات.

في سياق مختلف، يعود اليوم الثنائى التونسى سيف الجزيرى وحمزة المثلوثى لاعبا فريق الزمالك إلى القاهرة بعد انتهاء إجازة نهاية الموسم،التي حصلوا عليها من الفريق بعد انتهاء المشاركة في البطولة العربية مع الزمالك و التي اٌقيمت بالسعودية.

وغادر الثنائى من السعودية إلى تونس بعد انتهاء مشاركة الفريق بالبطولة العربية ، على أن يعودا اليوم للقاهرة ، استعدادا للانضمام لمعسكر إعداد الفرق بعد غد الجمعة، ومن المقرر ان يخضع المثلوثى و الجزيرى لقياسات طبية غدا للاطمئنان عليهما.