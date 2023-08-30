حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 30/8/2023

أكد خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لم يتم الاتفاق من الأساس على خوض مباراة ودية اليوم الأربعاء، خلال معسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في النمسا، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.