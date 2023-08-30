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حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 30/8/2023

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القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 30/8/2023، العديد من الاخبار والتي جاء في مقدمتها، ومنها منتخب مصر يكشف لليوم السابع أسماء اللاعبين المهددين بالإيقاف فى أمم أفريقيا.

 

منتخب مصر يكشف لليوم السابع أسماء اللاعبين المهددين بالإيقاف فى أمم أفريقيا

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر أسماء اللاعبين الـ11 في صفوف المنتخب المعرضين للإيقاف في بطولة أمم أفريقيا، حال تلقى أي منهم بطاقة صفراء في مباراة إثيوبيا.

 

اتحاد الكرة يطالب بجلسة عاجلة مع بيريرا لحسم تشكيل لجنة الحكام

طالب مجلس إدارة اتحاد الكرة من البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام عقد جلسة عاجلة لمناقشة أسباب الاستقالات المتتالية في لجنة الحكام والاستقرار على الأسماء البديلة وحسم تشكيل اللجنة الجديد.

 

الأهلي يكشف مصير وديات معسكر النمسا استعدادا للموسم الجديد
أكد خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لم يتم الاتفاق من الأساس على خوض مباراة ودية اليوم الأربعاء، خلال معسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في النمسا، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

 

إشهار "سيتى كلوب" حفاظا على حقوق 11 ألف رياضى

وافق الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على اشهار نادي سيتى كلوب الشروق مكتسبًا بذلك حقوق الأندية المشهرة وفق قانون الرياضة

 

بيراميدز يتعاقد مع أحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحلة

نجح مسئولو نادي بيراميدز في التعاقد مع أحمد ميهوب حارس مرمي نادي غزل المحلة ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، علي أن يتم الاعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة .

 

الزمالك ينهى قياساته البدنية غداً قبل العودة للتدريبات الجماعية

ينهى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قياساته البدنية والطبية غداً الخميس قبل العودة للتدريبات الجماعية المقرر لها الجمعة المقبلة استعدادا للموسم الجديد، الذى يخوض فيه الفريق منافسات قوية.

 

الأهلى يؤكد جاهزية ياسر إبراهيم لمباراة اتحاد العاصمة فى السوبر الأفريقى

أكد الجهاز الطبي لفريق الأهلي جاهزية ياسر إبراهيم مدافع الفريق لمباراة السوبر الأفريقي المقرر لها 15 سبتمبر المقبل أمام إتحاد العاصمة الجزائري

 

عامر حسين يُسلِّم رابطة الأندية تصورا للدورى الممتاز من دور واحد

سلَّم عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات، تصورا جديدا لرباطة الأندية يقتضي إقامة الدوري في الموسم المقبل من دور واحد، بما يوفر فترة زمنية تتراوح من 40 إلى 50 يومًا.

 

أوسوريو يتفق مع اللجنة الثلاثية على أسماء الراحلين عن الزمالك

أنهت اللجنة الثلاثية بنادى الزمالك الاتفاق مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض،الاتفاق على أسماء اللاعبين

 

ميكالى يضع الرتوش الأخيرة على قائمة المنتخب الأولمبى لمعسكر سبتمبر

يضع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، الرتوش الأخيرة على قائمة المنتخب التي تدهل معه معسكرا مغلقا الشهر المقبل، استعداد لمواجهتي روسيا وديًا

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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