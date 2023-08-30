شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الزهور 34 / 26 فى انطلاق دورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق مرتبط كرة اليد مواليد 2004 على نظيره الزهور بنتيجة 34/26 فى انطلاق مسابقة دورى كرة اليد مواليد 2004 المرتبط بالمحترفين للموسم المحلى الجديد 2023 / 2024.

بينما تقام الجولة الثانية يوم الأربعاء القادم بمواجهات بين المعادى مع الأهلى و العبور مع الزهور و سموحة مع الزمالك و الشمس مع الطيران و أصحاب الجياد مع طلائع الجيش والأولمبى مع هليوبوليس والترسانة مع سبورتنج والجزيرة مع البنك الأهلى.

ويستعد فريقا الأهلى والزمالك للرجال لانطلاق دورى المحترفين للموسم الجديد 2023/2024 والمقرر انطلاقه 1 سبتمبر المقبل.

وتشهد الجولة الأولى مواجهات بين كل من: الأهلى مع الزهور والزمالك مع المعادى والطيران مع العبور وطلائع الجيش مع سموحة وهليوبوليس مع الشمس وسبورتنج مع أصحاب الحياد والبنك الأهلى مع الأوليمبى، والجزيرة مع الترسانة.

واستعد الأهلى للموسم الجديد بحصد المركز الثانى مؤخرا ببطولة الأبطال بالبوسنة والهرسك، فيما احتل الزمالك المركز الثانى أيضا بالبطولة العربية التى اختتمت مؤخرا بالسعودية.