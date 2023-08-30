شكرا لقرائتكم خبر عن تصل للشطب النهائي.. ننفرد بلائحة عقوبات الحكام في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصت لائحة الحكام التي قدمها فيتور بيريرا رئيس اللجنة لاتحاد الكرة، على وضع عقوبات قاسية على أفراد المنظومة التحكيمية بداية من الموسم المقبل.

ونصت المادة 72 من لائحة الحكام في الموسم الجديد على الآتي: " يعاقب على كل إخلال بالواجبات التحكيمية المنصوص عليها في أحكام هذه اللائحة تبعا لخطورة الموقف والظروف التي حدثت فيها المخالفة على النحو التالي:

أ- توجيه اللوم او " الإنذار" كتابيا.

ب- الايقاف المؤقت لمدة تصل إلى ستة أشهر من إدارة المباريات من أي نوع.

ج- المنع المؤقت لمدة تصل إلى سنة واحدة من إدارة المباريات من أي نوع.

د- حظر مؤقت لمدة تصل إلى ثالث سنوات من إدارة مباريات المسابقات الوطنية.

هـ- المنع الدائم من إدارة المباريات الرسمية أو غير الرسمية ألي ناد لكرة القدم يشارك في مسابقات المحترفين وعلى مستوى المناطق.

و- الشطب النهائي ى من سجل الحكام في المنطقة أو لجنة الحكام الرئيسية .

كما أن الحكم فى دورى المحترفين الذي يعاقب خلال نفس الموسم الرياضي بعقوبة الإيقاف المؤقت مرتين على الأقل وتتجاوز عقوبته الإجمالية مدة ثلاثة أشهر، يتم استبعاده تلقائيا من قوائم تعيين الحكام للموسم الرياضي ذاته، ولا تؤخذ في الاعتبار أي عقوبات تفرضها المنطقة.

وتظل جميع العقوبات المنصوص عليها في "لائحة المسابقات" أو "اللائحة الانضباطية " والأحكام الخاصة الأخرى التي وافق عليها الاتحاد المصري لكرة القدم سارية المفعول.