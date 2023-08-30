شكرا لقرائتكم خبر عن البيلى يتأهل للدور الرئيسى ببطولة كازاخستان للطاولة.. وهنا جودة لربع نهائى كرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد البيلى لاعب منتخب تنس الطاولة ، في التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة كازخستان لتنس الطاولة بعد الفوز على منافسه الجزائرى مهدى بولوسة 3-2 .

من ناحية أخرى ودع الثلاثى خالد عصر،أحمد صالح ،ومحمد شومان منافسات البطولة من الدور الثاني للتصفيات .

وعلى مستوى الناشئات نجحت هنا جودة في التأهل الى ربع نهائي بطولة كرواتيا الدولية تحت 19 سنة ، بعد التغلب على لاعبة التشيك 3/0 ولاعبة المانيا 3/1

كما تغلبت يارا البدوي لاعبة المنتخب إلى ربع النهائي أيضا بعد الفوز على لاعبة الهند 3-1 ، لاعبة ايطاليا 3-2 بمنافسات تحت 15 سنة