شكرا لقرائتكم خبر عن مودي ينضم إلى الهلال الليبى فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم أحمد عبد العزيز مودي، مدافع المقاصة وفاركو السابق، إجراءات انتقاله إلى نادي الهلال الليبي لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي فاركو بنهاية الموسم الماضي.

ويتولى محمد عودة القيادة الفنية لفريق الهلال الليبي منذ الموسم الماضي، وهو من طلب التعاقد مع مودي في ظل قناعته التامة بإمكانيات اللاعب الفنية بخلاف خبراته الكبيرة.

وفضل مودي الانضمام إلى نادي الهلال الليبي في ظل امتلاكه مقومات المنافسة على تحقيق الدوري الليبي واستعداده للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، حيث سيلعب مع فريق من رواندا في دور ال32 في منتصف سبتمبر المقبل.

وتلقى مودي أكثر من عرض من داخل الدوري المصري، ولكنه فضل خوض تحدٍ جديد في الدوري الليبي لتلبي طموحه وتمكنه من اللعب في البطولة الأفريقية ، خاصة بعد مشواره الناجح مع الفرق التي لعب لها في الدوري المصري.

ومن المقرر أن ينتظم مودي في تدريبات الهلال الليبي خلال 48 ساعة بعد إنهاء الترتيبات الخاصة بالسفر والإقامة في ليبيا. ولعب مودي لعدة أندية أبرزها الإسماعيلي وبتروجيت والمقاولون والمقاصة وفاركو وأخيرا الهلال الليبي.