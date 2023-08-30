شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يلتقى روسيا وديا 7 و11 سبتمبر استعدادا للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على خوض المنتخب الأوليمبي مباراتين وديتين مع روسيا يومي 7 و11 سبتمبر المقبل باستاد السويس، ضمن معسكر المنتخب استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وينتظم المنتخب الأوليمبي فى معسكر إعداد بالعين السخنة من 4 إلى 11 سبتمبر القادم فى بداية استعداده للأولمبياد.

جاءت موافقة اتحاد الكرة بعد استقبال وفد من جانب الاتحاد الروسي خلال الساعات الماضية وأعلن إعجابه بأماكن الإقامة والإعاشة والملاعب بالسويس وأشاد بها، وكان برفقة الوفد الروسي محمود حرب مدير المنتخب الأوليمبي الذى بذل مجهودا وفيرا فى التجهيز للتجربة الروسية، ضم وفد روسيا مدير المنتخب الأوليمبي الروسي والمنسق الأمنى ومديرة العلاقات العامه بالاتحاد الروسي.