شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث مع برينجر وأندرياس موقف إمام عاشور من المشاركة فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مع معاونيه موقف إمام عاشور لاعب الفريق من المشاركة في بطولة السوبر الأفريقي المقرر لها 15 سبتمبر المقبل، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالسعودية.

ويعقد مارسيل كولر جلسات متتالية مع السويسري من أصل أرجنتيني كارلوس برينجر مدرب مساعد ومطوّر أداء اللاعبين الذي تم التعاقد معه منذ أيام، والسويسري تيريان أندرياس أندويا مدرب الأحمال، من أجل معرفة قدرة إمام عاشور المُنضم للأهلي الصيف الجاري قادماً من ميتيلاند الدنماركي على المشاركة في السوبر الأفريقي.

وتبدو حظوظ عاشور ضعيفة في التواجد ضمن قائمة الأهلي في السوبر لكن الأيام المقبلة ستُحدد الأمر بشكل رسمي وحاسم وفقاً لتطورات حالة اللاعب الذي كان يعانى من إصابة تعرض لها في أبريل الماضي خلال تواجده مع فريقه السابق بالدنمارك.