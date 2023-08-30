شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعاقد مع حسام هريدي قادما من النصر للتعدين 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى سموحة في التعاقد مع حسام هريدي لاعب النصر للتعدين وملوي السابق لمدة 3 مواسم، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد 2023 /2024.

وحصل مسئولو سموحة على توقيع اللاعب لمدة 3 مواسم بعد دفع المقابل المادي في حضور وكلاء اللاعب عبد الحميد عادل ومحمود مصطفى.

وحقق فريق سموحة فوزا على سبورتنج بهدفين نظيفين فى أولى المباريات الودية، قبل الفوز على الإنتاج الحربى بخماسية نظيفة، ثم الفوز على البنك الأهلى بهدفين نظيفين والفوز على فاركو بثلاثية، قبل أن يخسر من فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيرا الفوز على بروكسى بهدف نظيف.

ويواجه فريق سموحة فريق إنبى على استاد الإسكندرية 4 سبتمبر المقبل، ويختتم مبارياته مع زد يوم 7 سبتمبر على استاد الإسكندرية.

ونجح سموحة فى التعاقد مع محمود وحيد قادما من الأهلى والمغربى عبد اللطيف بن قسو، وفادى فريد من البنك الأهلى وأحمد خالد ومصطفى ميدو من أسوان، واستعارة مصطفى البدرى من الأهلى لمدة موسمين، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلى والاحتفاظ بخدمات محمد مغربى لموسم جديد، وإسلام جابر قادما من البنك الأهلى، ومحمود شبانة مدافع الزمالك، واستعارة حمدى علاء لاعب وسط الزمالك موسما.