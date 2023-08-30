شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتعادل مع الداخلية 1-1 وديا استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى مع الداخلية بهدف لمثله ودياً في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأربعاء، في إطار استعدادات الفريقين لبدء الموسم الجديد.

ودفع ميمى عبد الرازق، المدير الفني للداخلية، وتامر مصطفى المدير الفنى لإنبى بالعديد من اللاعبين فى المباراة الودية للوقوف على مستواهم الفنى والبدنى قبل بداية الموسم الجديد.

ويجهز تامر مصطفى لاعبى الفريق البترولى بخوض مجموعة من المباريات الودية، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الدورى الممتاز،رغبة منه فى الوقوف على جاهزية لاعبيه، والوصول بهم إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية والفنية.

فى سياق مختلف ما زال ملف حل أزمة إيقاف القيد التى تعرض لها النادى البترولى غامضاً رغم محاولاتهم المستمرة لجمع الأموال لسداد غرامة التونسي زيادى بوغطاس لاعب الفريق السابق.

ويكثف مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعى من محاولاته لحل أزمة إيقاف القيد التي تعرض لها الفريق البترولى؛ بسبب مستحقات التونسي زياد بوغطاس وذلك من خلال التواصل المستمر مع اللاعب ومحاميه للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف.

وأصدرت المحكمة الرياضية حكماً بتغريم النادى البترولى 910 آلاف دولار، بسبب لاعبه السابق زياد بوغطاس في قضيته ضد النادي البترولي، وإلزام إنبي بدفع كل المستحقات المالية للاعب، بعدما فسخ اللاعب عقده في أكتوبر 2021 من طرف واحد.