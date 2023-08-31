شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لربع نهائى بطولة باريس للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي للمصري، نور الشربيني، نور الطيب، ومازن هشام، إلى الدور ربع النهائي ببطولة باريس للاسكواش، التى تستضيفها العاصمة الفرنسية، كأول بطولة بفئة البلاتينيوم بالموسم الجديد، فى الفترة بين 27 أغسطس وحتى 2 سبتمبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في ختام دور الـ 16 كالتالي:

فوز نور الشربيني على مواطنتها سلمى هاني بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-8, 11-6.

فوز نور الطيب على الماليزية أيفا أزمان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-3, 11-9.

هزيمة هنا رمضان أمام الإنجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-4, 11-6.

فوز مازن هشام على الفرنسي أوجستو دسورد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-7, 11-9.

هزيمة هانيا الحمامي أمام الأمريكية صابرينا صبحي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-6, 11-9.

بذلك تضمن مصر 6 مقاعد في ربع النهائي لكل من، نور الشربيني، نور الطيب، ومازن هشام، علي فرج المصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش، طارق مؤمن المصنف التاسع، ونوران جوهر المصنفة الأولى للسيدات.