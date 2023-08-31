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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 30-8-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها اختتم فريق الكرة بنادي الأهلي تدريبه مساء اليوم الأربعاء، في أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، بالنمسا، والتي تحتضن معسكر الإعداد للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

الأهلي يختتم المران المسائى فى النمسا

اختتم فريق الكرة بنادي الأهلي تدريبه مساء اليوم الأربعاء، في أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، بالنمسا، والتي تحتضن معسكر الإعداد للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

يبحث الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مع معاونيه موقف إمام عاشور لاعب الفريق من المشاركة في بطولة السوبر الأفريقي المقرر لها 15 سبتمبر المقبل، أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالسعودية.

أشاد طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي بمعسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في النمسا، مشيرًا إلى أنه يسعى للظهور بشكل قوي خلال الموسم الجديد، وحصد المزيد من الألقاب مع زملائه في الفريق.

أكد خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لم يتم الاتفاق من الأساس على خوض مباراة ودية اليوم الأربعاء، خلال معسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في النمسا، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

أعلن النادى الأهلى عن تجديد تعاقده مع نجم منتخب مصر محسن رمضان لمدة 4 مواسم قادمة وذلك قبل انطلاق دورى المحترفين.

يترقب مسئولو النادي الأهلي تحديد ملعب مباراة الفريق أمام سان جورج الأثيوبي المقرر لها سبتمبر المقبل في إنطلاقة المارد الأحمر بدوري ابطال أفريقيا.

إمام عاشور يرتدى القميص 22 فى الأهلى

كشف الإعلامي أحمد شوبير، إن إمام عاشور لاعب وسط الأهلي، سيرتدي القميص رقم 22، بعد انضمامه رسميًا إلى القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أكد محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي أنه لم يتردد لحظة واحدة في توقيع عقود التجديد للنادي على بياض، مؤكدًا أنه يسعى لتحقيق المزيد من الألقاب مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي، مرانًا وحيدًا اليوم الأربعاء في الخامسة مساء، بتوقيت النمسا على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بمعسكر إعداد الفريق المقام حاليا في النمسا.