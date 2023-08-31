شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة تجمع كولر بصفقة الأهلي الجديدة فى معسكر النمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال المغربي رضا سليم، لاعب الأهلي، إشادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي أبدى إعجابه بمستوى اللاعب وقدراته الفنية، بجانب قدرته على التحرك السريع في الملعب بالكرة وبدون كرة.

وعقد كولر جلسة خاصة مع رضا سليم خلال معسكر النمسا الحالي طالبه خلالها بمواصلة الاجتهاد والتركيز في الملعب، من أجل إثبات أحقيته في المشاركة أساسياً مع الفريق.

وانضم رضا سليم للأهلي الصيف الجاري قادماً من نادي الجيش الملكي المغربي.

على صعيد متصل، كشف الدكتور إيهاب على، استشارى التغذية لفريق الكرة بالنادي الأهلي عن البرنامج الغذائى للاعبى الفريق، خلال الفترة الحالية التى يخوض خلالها الفريق معسكر الإعداد بالنمسا؛ استعدادًا للموسم الجديد.

وقال الدكتور إيهاب علي: "قمنا بعمل قياسات بدنية جديدة للاعبين بعد عودتهم من الإجازة، وهى مختلفة عن القياسات التى قمنا بعملها فى نهاية الموسم الماضي، وقمنا بإعطاء اللاعبين برامج غذائية جديدة، تحتوى على بعض العناصر الأساسية فى المعادن والفيتامينات التى يحتاجونها، وهناك تحسن واضح بالنسبة لهم".

وأضاف: "طبقًا للقياسات والتحاليل الجديدة يحصل كل لاعب على برنامج مختلف وفقًا للتحليل الخاص به، ودائمًا ما نسعى للمحافظة على وجود الفيتامينات والمعادن فى جسم اللاعبين وفقًا لنتائج التحاليل".

وواصل: "نتائج القياسات الجديدة مختلفة بالطبع عن النتائج السابقة، وكل لاعب يحصل على برنامج معين، فهناك لاعبون يحتاجون للزيادة فى الوزن، وآخرون يحتاجون لإنقاص الوزن، وكل فرد يحتاج لبرنامج غذائى مختلف".

وأكمل: "تواجد لاعبو الأهلى فى معسكر النمسا حاليا، يجعلنا نقوم بإعطاء اللاعبين عناصر غذائية معينة، حتى المياه التى نقوم باستخدامها تحتوى على عناصر مثل البوتاسيوم والماغنسيوم والكالسيوم والصوديوم يتناولها اللاعبون لتعويضهم عن العرق والمياه التى يفقدونها نتيجة للجهد المبذول، وكذلك يتناول اللاعبون بعض المشروبات من أجل زيادة المناعة".

وأشار: "هناك أيضا بعض الأغذية التى تتميز بها أوروبا، تم الحرص على أن يتنأولها لاعبو الفريق، من أجل زيادة قوة التحمل وتسهم فى تقوية البنيان العضلي".

وأضاف: "نضع خطة واضحة للاعبين ونقوم بعمل قياسات بدنية بشكل شهرى من أجل وضع برامج غذائية هدفها الوصول باللاعبين لأفضل حالة بدنية".