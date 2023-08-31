شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد هانى يعلن رحيله عن الزمالك معارا لبلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ماجد هانى، لاعب الزمالك، رحيله عن الفريق الأبيض، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب هانى عبر صفحته على فيس بوك: "عشت وتربيت على حب نادى الزمالك كان فخراً لى تمثيل هذا النادى العريق، كنت أتمنى أن أكمل حياتى داخل هذا النادى الكبير، ولكن شاءت الأقدار أن أخرج إعارة لنادٍ جماهيرى كبير بلدية المحلة، أتمنى أن أثبت فيه وجودى وأعود مجدداً إلى بيتي".

فى سياق متصل، استقر مسئولو نادى الزمالك على إعارة بعض اللاعبين الشباب خلال الانتقالات الصيفية الجارية لاكتساب الخبرات اللازمة، والتعود على أجواء وحساسية المباريات.

ومنح الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إدارة القلعة البيضاء الضوء الأخضر لمنح الفرصة لبعض اللاعبين الشاب فى الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الصيفى على سبيل الإعارة.

فى سياق مختلف، ينهى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قياساته البدنية والطبية غداً الخميس، قبل العودة للتدريبات الجماعية المقرر لها الجمعة المقبلة استعدادا للموسم الجديد، الذى يخوض فيه الفريق منافسات قوية.

وتخضع المجموعة الأخيرة من لاعبى الزمالك لمرحلة الكشف الطبى والقياسات البدنية غدا عقب انتهاء الإجازة الطويلة التى حصل عليها اللاعبون بعد المشاركة فى البطولة العربية، والخروج منها من دور المجموعات.