شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابي يحسم ودية البنك الأهلي وفاركو استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
وشهدت المباراة مشاركة عدد كبير من اللاعبين لإكسابهم حساسية المباريات، وتطبيق بعض من الجوانب الخططية والاطمئنان أيضا على الجاهزية البدنية.
ويختتم غداً الخميس فريق البنك الأهلي معسكره المغلق ببرج العرب بمواجهة الاتحاد السكندري ودياً، وذلك فى إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.
وكان نادي البنك الأهلي قد أعلن بشكل رسمي تعاقده مع 6 لاعبين وهم، جريندو وحسن شاهين وأحمد مدبولي وسيرجي أكا وأيمن أشرف ومعاذ الحناوي ، وجميعهم صفقات انتقال حر.
ويواصل فريق البنك الأهلي استعداداته لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز 2023/2024، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الفريق.
وتوجهت بعثة فريق البنك الأهلي إلى الإسكندرية يوم 19 أغسطس الجاري، حيث يقيم الفريق معسكره المغلق للإعداد للموسم الجديد.
وسبق وخاض فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تجربة ودية أمام فريق وادي دجلة في اللقاء الودي الذي جمع بينهما، ونجح البنك الأهلي في تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله سعيدو سيمبوري.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز