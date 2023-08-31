شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابي يحسم ودية البنك الأهلي وفاركو استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل البنك الأهلي وفاركو إيجابيا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما وديا اليوم، حيث افتتح فريق فاركو أهداف اللقاء مع مطلع شوط المباراة الأول، وأدرك بعدها بدقائق جريندو لاعب البنك الأهلي هدف التعادل.

وشهدت المباراة مشاركة عدد كبير من اللاعبين لإكسابهم حساسية المباريات، وتطبيق بعض من الجوانب الخططية والاطمئنان أيضا على الجاهزية البدنية.