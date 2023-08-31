شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 30/8/2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 30/8/2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، نرصد أبرز 7 منها فى التقرير التالى، والتى جاء فى مقدمتها المنتخب الأولمبى يلتقى روسيا وديا 7 و11 سبتمبر استعدادا للأولمبياد.
المنتخب الأولمبى يلتقى روسيا وديا 7 و11 سبتمبر استعدادا للأولمبياد
وافق اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على خوض المنتخب الأوليمبي مباراتين وديتين مع روسيا يومي 7 و11 سبتمبر المقبل باستاد السويس، ضمن معسكر المنتخب استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
منتخب مصر يكشف لليوم السابع أسماء اللاعبين المهددين بالإيقاف فى أمم أفريقيا
كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر أسماء اللاعبين الـ11 في صفوف المنتخب المعرضين للإيقاف في بطولة أمم أفريقيا، حال تلقى أي منهم بطاقة صفراء في مباراة إثيوبيا.
طالب مجلس إدارة اتحاد الكرة من البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام عقد جلسة عاجلة لمناقشة أسباب الاستقالات المتتالية في لجنة الحكام والاستقرار على الأسماء البديلة وحسم تشكيل اللجنة الجديد.
الأهلي يكشف مصير وديات معسكر النمسا استعدادا للموسم الجديد
الزمالك ينهى قياساته البدنية غداً قبل العودة للتدريبات الجماعية
ينهى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قياساته البدنية والطبية غداً الخميس قبل العودة للتدريبات الجماعية المقرر لها الجمعة المقبلة استعدادا للموسم الجديد، الذى يخوض فيه الفريق منافسات قوية.
عامر حسين يُسلِّم رابطة الأندية تصورا للدورى الممتاز من دور واحد
سلَّم عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات، تصورا جديدا لرباطة الأندية يقتضي إقامة الدوري في الموسم المقبل من دور واحد، بما يوفر فترة زمنية تتراوح من 40 إلى 50 يومًا.
أوسوريو يتفق مع اللجنة الثلاثية على أسماء الراحلين عن الزمالك
أنهت اللجنة الثلاثية بنادى الزمالك الاتفاق مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض،الاتفاق على أسماء اللاعبين
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