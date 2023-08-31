شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 30/8/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 30/8/2023 شهدت العديد من الأخبار المهمة، والتي جاء في مقدمتها، أوسوريو يتفق مع اللجنة الثلاثية على أسماء الراحلين عن الزمالك.

أوسوريو يتفق مع اللجنة الثلاثية على أسماء الراحلين عن الزمالك

أنهت اللجنة الثلاثية بنادى الزمالك الاتفاق مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض،الاتفاق على أسماء اللاعبين.

عامر حسين يُسلِّم رابطة الأندية تصورا للدورى الممتاز من دور واحد

سلَّم عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات، تصورا جديدا لرباطة الأندية يقتضي إقامة الدوري في الموسم المقبل من دور واحد، بما يوفر فترة زمنية تتراوح من 40 إلى 50 يومًا.

منتخب مصر يكشف لليوم السابع أسماء اللاعبين المهددين بالإيقاف فى أمم أفريقيا

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر أسماء اللاعبين الـ11 في صفوف المنتخب المعرضين للإيقاف في بطولة أمم أفريقيا، حال تلقى أي منهم بطاقة صفراء في مباراة إثيوبيا.

اتحاد الكرة يطالب بجلسة عاجلة مع بيريرا لحسم تشكيل لجنة الحكام طالب مجلس إدارة اتحاد الكرة من البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام عقد جلسة عاجلة لمناقشة أسباب الاستقالات المتتالية في لجنة الحكام والاستقرار على الأسماء البديلة وحسم تشكيل اللجنة الجديد. الأهلي يكشف مصير وديات معسكر النمسا استعدادا للموسم الجديد أكد خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لم يتم الاتفاق من الأساس على خوض مباراة ودية اليوم الأربعاء، خلال معسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في النمسا، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

بيراميدز يتعاقد مع أحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحلة