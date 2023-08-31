شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 30/8/2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 30/8/2023 شهدت العديد من الأخبار المهمة، والتي جاء في مقدمتها، أوسوريو يتفق مع اللجنة الثلاثية على أسماء الراحلين عن الزمالك.
أوسوريو يتفق مع اللجنة الثلاثية على أسماء الراحلين عن الزمالك
أنهت اللجنة الثلاثية بنادى الزمالك الاتفاق مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض،الاتفاق على أسماء اللاعبين.
عامر حسين يُسلِّم رابطة الأندية تصورا للدورى الممتاز من دور واحد
سلَّم عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات، تصورا جديدا لرباطة الأندية يقتضي إقامة الدوري في الموسم المقبل من دور واحد، بما يوفر فترة زمنية تتراوح من 40 إلى 50 يومًا.
منتخب مصر يكشف لليوم السابع أسماء اللاعبين المهددين بالإيقاف فى أمم أفريقيا
كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر أسماء اللاعبين الـ11 في صفوف المنتخب المعرضين للإيقاف في بطولة أمم أفريقيا، حال تلقى أي منهم بطاقة صفراء في مباراة إثيوبيا.
طالب مجلس إدارة اتحاد الكرة من البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام عقد جلسة عاجلة لمناقشة أسباب الاستقالات المتتالية في لجنة الحكام والاستقرار على الأسماء البديلة وحسم تشكيل اللجنة الجديد.
بيراميدز يتعاقد مع أحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحلة
نجح مسئولو نادي بيراميدز في التعاقد مع أحمد ميهوب حارس مرمي نادي غزل المحلة ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، علي أن يتم الاعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة .
الزمالك ينهى قياساته البدنية غداً قبل العودة للتدريبات الجماعية
ينهى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قياساته البدنية والطبية غداً الخميس قبل العودة للتدريبات الجماعية المقرر لها الجمعة المقبلة استعدادا للموسم الجديد، الذى يخوض فيه الفريق منافسات قوية.
الأهلى يؤكد جاهزية ياسر إبراهيم لمباراة اتحاد العاصمة فى السوبر الأفريقى
أكد الجهاز الطبي لفريق الأهلي جاهزية ياسر إبراهيم مدافع الفريق لمباراة السوبر الأفريقي المقرر لها 15 سبتمبر المقبل أمام إتحاد العاصمة الجزائري
المنتخب الأولمبى يلتقى روسيا وديا 7 و11 سبتمبر استعدادا للأولمبياد
وافق اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على خوض المنتخب الأوليمبي مباراتين وديتين مع روسيا يومي 7 و11 سبتمبر المقبل باستاد السويس، ضمن معسكر المنتخب استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
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