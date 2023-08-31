شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 30-8-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 30-8-2023 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها أبلغ الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك، مسئولي اللجنة الثلاثية برئاسة الدكتور عماد البناني، موافقته على تأجيل الصفقات التي سبق وحددها لتدعيم الفريق، للانتقالات الشتوية المقبلة.

عواد يعد أوسوريو بالعودة إلى مستواه لمنافسة صبحى فى حراسة مرمى الزمالك

وعد محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، ببذل أقصى جهده في التدريبات الجماعية من أجل الاستعداد بقوة لبداية الموسم الجديد مع الفريق الأبيض.

بات محمود شبانة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على بعد خطوة واحدة من الانتقال لصفوف نادى سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ولكن تبقى عقبة وحيدة تعطل إنهاء الصفقة حتى هذه اللحظة.

الزمالك يهزم المعادى فى انطلاق دورى مرتبط اليد

فاز فريق مرتبط كرة اليد بالزمالك مواليد 2004 على نظيره المعادى بنتيجة 32/22 فى انطلاق مسابقة دورى كرة اليد مواليد 2004 المرتبط بالمحترفين للموسم المحلى الجديد 2023 / 2024 .

خاضت فرق الناشئين بنادى الزمالك مواليد 2003 و2005 مواجهات ودية مع فرق الاسماعيلى خلال معسكر الاعداد المقام في محافظة الإسماعيلية أستعدادا للموسم الجديد .

ينهى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قياساته البدنية والطبية غداً الخميس، قبل العودة للتدريبات الجماعية المقرر لها الجمعة المقبلة استعدادا للموسم الجديد، الذى يخوض فيه الفريق منافسات قوية.

أوسوريو يبلغ إدارة الزمالك موافقته على تأجيل الصفقات للشتاء

أبلغ الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك، مسئولي اللجنة الثلاثية برئاسة الدكتور عماد البناني، موافقته علي تأجيل الصفقات التي سبق وحددها لتدعيم الفريق، للانتقالات الشتوية المقبلة.