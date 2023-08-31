تفاصيل قرعة دوري السوبر الإفريقي بمشاركة الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة قرعة النسخة الأولي للدوري الإفريقي السبت المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة بمشاركة 8 فرق .

وقال "كاف" عبر موقعه الرسمي :"ستتنافس أندية كرة القدم الأعلى تصنيفًا في إفريقيا في مسابقة (السوبر) الجديدة والمثيرة، وهي النسخة الافتتاحية من الدوري الإفريقي لكرة القدم والتي تم تصميمها لعرض أفضل ما في كرة القدم للأندية الإفريقية وتزويد مشجعي كرة القدم في إفريقيا وحول العالم بفرصة المشاهدة والاستمتاع بأفضل ما في اللعبة الجميلة في القارة الإفريقية".

وأضاف أن النسخة الأولي من البطولة تقام بمشاركة 8 فرق هي الأكثر شهرة ونجاحًا في إفريقيا من الكتل الإقليمية الإفريقية الثلاثة وهي: "منطقة الشمال والمنطقة الوسطى الغربية والمنطقة الجنوبية الشرقية، حيث تشارك أندية الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي من منطقة الشمال، ومن الوسط فريق أنييمبا النيجيري ومازيمبي الكونغولي، ومن الجنوب الشرقي صن داونز وسيمبا التنزاني".

وأوضح: "سيتم إجراء قرعة البطولة السبت المقبل بالقاهرة وتبث عبر المنصات الرسمية".