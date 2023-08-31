شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري: تدريب فريق الزوراء شرف كبير.. وأشكر الإعلام المصرى على الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق حسام البدرى على تولي تدريب فريق الزوراء العراقي، بداية من الموسم الجديد، قائلا: "شرف كبير لي تدريب فريق كبير مثل الزوراء، نادٍ قيمة كبيرة باسمه وبتاريخه وجماهيره الكبيرة".

وأضاف البدرى في تصريحات تليفزيونية: "نتطلع لبناء فريق قوي ينافس على كل الألقاب، ونسعى لوضع الكيان في المكان الذي يستحقه، وسعيد جدًا بتولي تدريب الزوراء، وسننتظم غدا في معسكر بالعراق من أجل التركيز، وتعاقدنا مع لاعبين جدد مميزين وسيتواجدوا في معسكر إعداد الموسم الجديد".

وأشار البدري إلى أن نادي الزوراء أكبر الأندية العراقية، والتجربة ستكون صعبة، والنادي يمر بظروف صعبة أبرزها تغيير القوام، ونسعى لبناء فريق جديد ولدينا ارتباطات في بطولة آسيا يوم 18 من الشهر المقبل والإدارة تساندنا بقوة.

واختتم المدير الفني لفريق الزوراء العراقي تصريحاته قائلا: "سعيد بالفعل بمتابعة الاعلام المصري لمسيرتي خارج مصر وتقديرهم لي بشكل مستمر".