شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يكشف حقيقة استكمال تشكيل أجهزة المنتخبات اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نفى عامر حسين، عضو اتحاد الكرة، حقيقة عقد اجتماع لمجلس الجبلاية اليوم الخميس، لاستكمال تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين.
وقال عامر حسين في تصريحات خاصة لليوم السابع: "لم نستقر على موعد الاجتماع الذي نعلن فيه الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين حتى الآن لكنه سيكون قريبًا للغاية".
وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة انه ما زال يعمل على اعداد التصور الخاص بالدوري في الموسم المقبل، وفور الانتهاء منه سيتم تسليمه لرابطة الأندية للنظر فيه وعرضه على الأندية.
وكان الأهلي حسم لقب مسابقة الدوري الموسم الحالي 2022-2023 ليتوج بالبطولة رقم 43 في تاريخه بينما تواجد بيراميدز في الوصافة ويليه الزمالك ثالثا ثم فيوتشر في المركز الرابع.
بينما ودع الثلاثي أسوان وغزل المحلة وحرس الحدود دوري الأضواء والشهرة بعد احتلالهم المراكز الأخيرة بجدول ترتيب المسابقة.
وفي الموسم الجيد يلعب الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد، بينما يلعب الزمالك وفيوتشر في بطولة الكونفدرالية.
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