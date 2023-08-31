شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يكشف حقيقة استكمال تشكيل أجهزة المنتخبات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى عامر حسين، عضو اتحاد الكرة، حقيقة عقد اجتماع لمجلس الجبلاية اليوم الخميس، لاستكمال تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين.

وقال عامر حسين في تصريحات خاصة لليوم السابع: "لم نستقر على موعد الاجتماع الذي نعلن فيه الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين حتى الآن لكنه سيكون قريبًا للغاية".

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة انه ما زال يعمل على اعداد التصور الخاص بالدوري في الموسم المقبل، وفور الانتهاء منه سيتم تسليمه لرابطة الأندية للنظر فيه وعرضه على الأندية.

في سياق متصل، يُنسق عامر حسين مع رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب لتحديد المواعيد النهائية لانطلاق بطولة الدوري للموسم الجديد، كاشفا أن تغيير نظام الدوري فكرة مطروحة وفام بالفعل بتطبيقها في دوري المحترفين وكذلك دوريات الناشئين، وهي مقتبسة من الدوري البلجيكي، وهو ما يساهم في توفير العديد من الجولات، وتغيير النظام سيساهم في انهاء الدوري خلال شهر مايو او يونيو.

وكان الأهلي حسم لقب مسابقة الدوري الموسم الحالي 2022-2023 ليتوج بالبطولة رقم 43 في تاريخه بينما تواجد بيراميدز في الوصافة ويليه الزمالك ثالثا ثم فيوتشر في المركز الرابع.

بينما ودع الثلاثي أسوان وغزل المحلة وحرس الحدود دوري الأضواء والشهرة بعد احتلالهم المراكز الأخيرة بجدول ترتيب المسابقة.

وفي الموسم الجيد يلعب الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد، بينما يلعب الزمالك وفيوتشر في بطولة الكونفدرالية.