غزل المحلة يوافق على انتقال حارسه أحمد ميهوب لبيراميدز رسميا

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم على انتقال الحارس أحمد ميهوب إلى فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك عقب الحصول على كافة الموافقات الفنية والإدارية واللجنة الفنية.

ومن المنتظر أن يتم تدعيم الفريق بحارس مرمى ثالث ينضم إلى كل من عمرو شعبان ومحمود الحضري حارسي الفريق الأساسيين.

ويخوض فريق نادى بيراميدز ثانى مبارياته الودية فى معسكره المقام حاليا بمدينة بوردور التركية بمواجهة نظيره نادى فارساك أنطاليا التركى مساء غد الخميس.

ويتواجه بيراميدز مع الفريق التركى فى الخامسة والنصف من مساء الخميس على ملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التى يقيم فيها بيراميدز معسكر الإعداد قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد.

وحقق بيراميدز الفوز فى أولى مبارياته الودية على نظيره ليماسول تى جى القبرصى بثمانية أهداف دون مقابل.

ويستعد بيراميدز لبداية الموسم الجديد منتصف شهر سبتمبر المقبل بمواجهة الجيش الرواندى فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.