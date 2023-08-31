شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الاتحاد السكندرى تتعاقد مع الأمريكى مانى هاريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى إجراءات التعاقد مع اللاعب الأمريكي ماني هاريس استعدادا للموسم الجديد.

وسبق وأن مثل ماني هاريس عدة أندية منها، كليفلاند، لوس أنجلوس ليكرز، ودالاس مارفكس في الـ " NBA "، كما لعب بالدورى اليوناني و التركى، بالإضافة إلى فريق ماركيزفيندي بالدوري التايواني، ويُجيد اللعب في مركز الجناح "2 - 3 ".

وفى وقت سابق أنهى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى إجراءات التعاقد مع الأمريكي شانون شورتر قادما من الدورى الكرواتى لتدعيم صفوف سلة سيد البلد.

كما كشف نادي الاتحاد السكندري عن تجديد تعاقد أحمد عادل "دولا" لاعب فريق كرة السلة لمدة 3 مواسم مقبلة، في حضور محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد الذى شهد الاتفاق على كافة تفاصيل العقد الجديد.