شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون السابق: عرض بازل لصم صلاح بدأ بمليون و200 ألف يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف حبيب، رئيس نادي المقاولون العرب السابق، أن نادي المقاولون حصل على المقابل المادي المتوقع من رحيل محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي إلى نادي بازل السويسري عندما كان لاعباً في صفوف المقاولون العرب.

وقال المهندس شريف حبيب في تصريحات تليفزيونية: "حققنا رقما جيدا من رحيل محمد صلاح عن المقاولون العرب ونادي بازل السويسري بدأ المفاوضات معنا بشأن ضم محمد صلاح مقابل مليون و200 ألف يورو، ثم ارتفع المقابل المادي".

وتابع رئيس نادي المقاولون العرب السابق: "إصرار محمد صلاح وعزيمته سبب تألقه في أوروبا منذ الرحيل إلى المقاولون العرب والانتقال إلى بازل السويسري واللعب في ليفربول الإنجليزي حتى الآن".

وأكد المهندس شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب السابق أن الأندية الشعبية في بطولة الدوري الممتاز في طريقها للاختفاء مع مرور الوقت.

وقال المهندس شريف حبيب: "هناك أزمة حقيقة كبيرة تواجه الأندية الشعبية في بطولة الدوري الممتاز بسبب عدم توافر موارد مالية لدفع مستحقات اللاعبين والمديرين الفنيين وهو ما يهدد استمرار الأندية الشعبية في الفترة القادمة".

وتابع: "الأزمات المالية تهدد استمرار الأندية الشعبية في الكرة المصرية في الفترة القادمة خاصة أن أندية الشركات طغت على الأندية الشعبية".

وواصل: أن نادي المقاولون العرب واجه صعوبات قوية في رحيل محمد النني إلى نادي بازل السويسري بسبب بعض المسؤولين في اتحاد الكرة.

وقال: "واجهنا صعوبة في إجراءات انتقال محمد النني نجم فريق أرسنال الإنجليزي الحالي والمقاولون العرب السابق إلى بازل السويسري بسبب عدم فهم بعض المسؤولين في اتحاد الكرة لطبيعة عمله في ذلك الوقت وصعوبة التواصل مع النادي السويسري وقتها"

وأتم تصريحاته: "محمد النني يسير بخطي جيدة في الاحتراف الأوروبي في الوقت الحالي منذ رحيله إلى نادي المقاولون العرب والانتقال إلى بازل السويسري".