شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبى خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، قائمة المنتخب التي تدخل معسكرا مغلقا لمواجهتي روسيا وديًا خلال 24 ساعة.

ويكثف ميكالي من اجتماعاته مع أفراد الجهاز الفني لحسم اختياراته التي تمثل المنتخب الأولمبي في المعسكر المقبل.

ووافق اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام على خوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين مع روسيا يومي 7 و 11 سبتمبر المقبل باستاد السويس ضمن معسكر المنتخب استعدادا للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

وينتظم المنتخب الأولمبي فى معسكر إعداد بالعين السخنة من 4 إلى 11 سبتمبر القادم فى بداية استعداده للأولمبياد.

جاءت موافقة اتحاد الكرة بعد استقبال وفد من جانب الاتحاد الروسي خلال الساعات الماضية وأعلن إعجابه بأماكن الإقامة والاعاشة والملاعب بالسويس وأشاد بها، وكان برفقة الوفد الروسي محمود حرب مدير المنتخب الأوليمبي الذى بذل مجهود وفير فى التجهيز للتجربة الروسية ..ضم وفد روسيا مدير المنتخب الأوليمبي الروسي، والمنسق ومديرة العلاقات العامة بالاتحاد الروسي.