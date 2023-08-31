شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فرص تأهل منتخب مصر لكرة السلة إلى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر الأول لكرة السلة لخوض مباريات المرحلة الترتيبية من الـ 17 إلى الـ 32 في كأس العالم. واحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة الرابعة، بعدما خسر مباراتين أمام ليتوانيا وموتتينيجرو، والفوز على المكسيك.

ويخوض منتخب الفراعنة مباراتين في المرحلة الترتيبية أمام الأردن ونيوزيلندا لتحديد مركزه النهائي في كأس العالم.

وهناك 3 فرص أمام منتخب مصر للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.. وهي كالتالي:

- الأولى: تحقيق أفضل مركز بين منتخبات أفريقيا في البطولة للتأهل مباشرة إلى الأولمبياد.

- الثانية: تحقيق ثاني أفضل مركز بين منتخبات إفريقيا المشاركة في كأس العالم.

- الثالثة: أن يكون منتخب مصر بين أفضل 16 منتخبًا في كأس العالم لم يتأهلوا إلى الأولمبياد أو البطولات التأهيلية.