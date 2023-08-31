شكرا لقرائتكم خبر عن اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة محترفى اليد بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مسابقة دورى المحترفين للرجال لكرة اليد للموسم المحلى الجديد 2023/2024 الجمعة المقبل فى ثوب مختلف فى حال انتهاء اللقاءات بالتعادل.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط 2004 و2005 والسيدات وناشئات 2006.

وتشهد الجولة الأولى بالمحترفين للرجال مواجهات بين كل من: الأهلى مع الزهور، والزمالك مع المعادى، والطيران مع العبور، وطلائع الجيش مع سموحة، وهليوبوليس مع الشمس، وسبورتنج مع أصحاب الجياد، والبنك الأهلى مع الأوليمبى، والجزيرة مع الترسانة.

واستعد الأهلى للموسم الجديد بحصد المركز الثانى مؤخرا ببطولة الأبطال بالبوسنة والهرسك، فيما احتل الزمالك المركز الثانى أيضا بالبطولة العربية التى اختتمت مؤخرا بالسعودية.