شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق السيد: نجاح بيريرا كحكم دولى لا يعنى تميزه فى لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى توفيق السيد، عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، الذى تقدم باستقالته مؤخرا، أن نجاح البرتغالى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام كحكم دولى لا يعنى تميزه فى لجنة الحكام.

وأشار السيد، فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير، أن مارك كلاتينبرج رئيس لجنة الحكام السابق لم يقدم شيئا للتحكيم المصرى، خاصة أنه كان مشغولا بعمله فى اليونان.

وأضاف السيد قائلا: "اقترحت على بيريرا اختيار حكام مصريين فى نهائى كأس مصر ونسبها لنفسه". وأشار السيد إلى اختيار حكم الدرجة الأولى جلال أحمد فى معسكر الواعدين رغم وصوله إلى 44 سنة، مشيرا إلى أن انطباع الحكام عن بيريرا أثناء معسكر بورسعيد غير إيجابى.