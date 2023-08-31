زاهي حواس يوجه رسالة لمحمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - طلب عالم الآثار المصري زاهي حواس مساعدة محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي من أجل استرداد الآثار المصرية من المتحف البريطاني في لندن.متحف لندن يضم العديد من قطع الآثار المصرية التي تم تهريبها في فترات سابقة وعلى رأسها حجر رشيد ولكن لم تستطع مصر استرداد تلك القطع الآثرية.

وكان زاهي حواس أطلق حملة للحصول على 100 ألف توقيع من الجالية المصرية في لندن من أجل تغيير القانون البريطاني الخاص باسترداد الآثار.

وقال حواس في تصريحات تليفزيونية عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء: "نحن فخورون بمحمد صلاح ولكن هناك واجب وطني أنه يساعدنا في حملة استرداد الآثار المصرية من متحف لندن".وأضاف: "بمساعدة صلاح والسفارة المصرية في لندن يمكننا أن نجمع 100 ألف توقيع لتغيير القانون البريطاني الخاص باسترداد الآثار".

وأكمل: "رأيت صورة صلاح في المتحف البريطاني وكنت سعيدا بذلك جدا".