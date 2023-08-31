شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم غلق التسجيل باتحاد تنس الطاولة دون غرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق اليوم اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور باب التسجيل للموسم الجديد ،حيث تم فتحه يوم 1 يوليو ويغلق اليوم دون غرامات .

وتقرر أن يتم فرض غرامة 200 جنيه عن كل بطاقة يتم إصدارها اعتبارا من يوم 1 سبتمبر، على أن لا يعتد إلا بالأوراق التي يتم تسليمها باليد، دون الالتفات لما يتم عن طريق الواتس أو الفاكس .

من ناحية أخرى يستعد منتخب الطاولة للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية التي تقام بتونس الشهر المقبل، بمشاركة منتخبى الرجال و السيدات .

وتضم قائمة منتخب الرجال كل من عمر عصر، خالد عصر، أحمد صالح ، محمد البيلى، محمد شومان، يوسف عبد العزيز، وعلى مستوى السيدات هنا جودة ، يسرا حلمى، دينا مشرف، التؤام مريم ومروة الهضيبى وأميرة يسرى .