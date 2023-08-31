شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعود للتدريبات اليوم لبدء المرحلة الثانية من الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الإسماعيلى للتدريبات اليوم الخميس، بعد الراحة 24 ساعة التى حصل عليها اللاعبون بعد الودية التى خاضها الفريق أمام إنبى وانتهت بالخسارة بهدفين مقابل هدف فى ثانى الوديات التى يجريها إيهاب جلال المدير الفنى للفريق.

وفضل إيهاب جلال منح الفريق راحة بعد التدريبات القوية التى أجراها فى الفترة الأخيرة والتدريب صباحا ومساء لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين من أجل تجهيزهم بشكل قوى للموسم الجديد.

ويسعى إيهاب جلال للوصول لأفضل تشكيل ممكن وتجهيز جميع اللاعبين بشكل كامل ليكون الفريق على أتم استعداد للموسم الجديد، ويبحث عن 4 وديات أخرى لخوضها قبل بداية الموسم.

واتفق إيهاب جلال مع كل مدربي قطاع الناشئين في الإسماعيلي على توحيد طرق اللعب في القطاع مثلما يخوض الفريق الأول ليكون اللاعبين جاهزين في أي وقت للعب للفريق الأول.

وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودي دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين في إطار استعداد الفريق للموسم الجديد، فيما حقق فوزا كبيرا على جمارك بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يخسر من إنبى 2/ 1 مساء الثلاثاء.