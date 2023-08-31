شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يواجه الاتحاد السكندرى وديا فى ختام معسكره ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم، اليوم الخميس، فريق البنك الأهلي معسكره المغلق ببرج العرب بمواجه الاتحاد السكندري ودياً، وذلك في اطار استعدادات الفريق للموسم الجديد .

وخاض أمس فريق البنك الأهلي ثاني تجاربه الودية فى معسكر الإعداد ببرج العرب أمام نظيره فاركو ضمن برنامج المباريات الودية المقرره من قبل بابافاسيليو المدير الفني للفريق .

وكان نادي البنك الأهلي قد أعلن بشكل رسمي تعاقده مع 6 لاعبين وهم ، جريندو وحسن شاهين وأحمد مدبولي وسيرجي أكا وأيمن أشرف ومعاذ الحناوي ، وجميعهم صفقات انتقال حر.