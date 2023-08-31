شكرا لقرائتكم خبر عن نادى أسوان يوجه الشكر لعبد الحميد حسن ويعين حمدى حمدان مديرا فنيا للفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، برئاسة الشافعى صالح، توجيه الشكر لعبد الحميد حسن ميدو المدير الفنى السابق لفريق الكرة الأول بنادى أسوان، على فترة عمله خلال هذا الشهر، متمنين له التوفيق فى خطواته مستقبلاً.

كما قرر مجلس إدارة نادى أسوان بعد مشاورات واتصالات جمعت بين أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على تعيين حمدى حمدان نجم أسوان السابق أحد أبناء النادى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم خلال هذه المرحلة، والذى وافق على تولى المسئولية فور التواصل معه، ليقود الفريق خلال معسكره الحالى بالقاهرة، استعدادا لانطلاق دورى المحترفين، وتم الاتفاق مع حمدى حمدان على منحه الصلاحيات الكاملة إداريا وفنيا بالتنسيق مع مجلس الإدارة، لإعادة ترتيب كافة أمور الفريق بما يتناسب مع متطلبات وتطلعات قطاع كرة القدم بنادى أسوان الرياضى.

وشكر حمدى حمدان المدير الفنى الجديد لأسوان مجلس الإدارة على ثقته فى أبناء النادى، الذين أكدوا وأثبتوا فى كثير من المواقف والظروف جدارتهم وقدرتهم على تحمل المسئولية، داعيا جماهير نادى أسوان بضرورة دعم ومساندة الفريق للعودة سريعا للدورى الممتاز.