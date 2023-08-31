شكرا لقرائتكم خبر عن بترول أسيوط يواجه العبور اليوم وديا استعدادا للمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود، فريق العبور مساء اليوم الخميس، في مباراة ودية في إطار استعدادات كلا الفريقين لدورى المحترفين والقسم الثانى فى الموسم الجديد 2023/ 2024.

وخاض فريق بترول أسيوط مباراتين وديتين أمام القناة والسكة الحديد ثم يواجه اليوم فريق العبور لتجربة جميع اللاعبين الجدد ومحاولة الاستقرار على التشكيل الأمثل في الفترة المقبلة.

وتعاقد نادي بترول أسيوط أحد أندية دوري المحترفين مع محمد فرحان، لاعب زد وأسوان السابق، لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر، في حضور أحمد عبد المقصود المدير الفني.

فيما أنهى مسئولو نادي بترول أسيوط إجراءات ضم إبراهيم الشيشتاوى، مهاجم نادي دمياط، لمدة 4 مواسم لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا لدورى المحترفين المقرر انطلاقه نهاية الشهر المقبل .

كما نجح فريق بترول أسيوط، أحد المنافسين في دورى المحترفين، فى التعاقد مع الثلاثى أحمد الرفاعى مدافع بلدية المحلة، ومحمود سمكة لاعب الشمس والنصر السابق، وسعد جمال لاعب الفيوم والزمالك السابق، في إطار سياسة الجهاز الفني لدعم الفريق بأفضل العناصر للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز.