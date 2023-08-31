شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه الأردن فى كأس العالم للسلة بالفلبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم منتخب كرة السلة رجال بقيادة روى رانا مع نظيره الأردني ،في منافسات المباريات الترتيبية ، ببطولة كأس العالم لكرة السلة و التي تقام بالفلبين وتستمر حتى 10 سبتمبر .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب السلة مع الأردن في ترتيب المراكز من السابع عشر إلى الثانى والثلاثون، ثم يلتقى مع نيوزيلندا الجمعة .

كشف عمرو مصيلحى رئيس لجنة المنتخبات، ونائب رئيس اتحاد كرة السلة عن موقف المنتخب المصرى من التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 من خلال بطولة كأس العالم المُقامة حالياً في الفلبين من عدمه.

قال عمرو مصيلحى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الفوز على المكسيك أمس يعد أول فوز للفراعنة في بطولات كأس العالم منذ المشاركة فيها لذلك الفوز في حد ذاته انجاز.

وأضاف مصيلحى أن المنتخب يحتاج الى الفوز في مباراتين من مباريات تحديد المراكز من السابع عشر الى الثانى والثلاثون في البطولة ، مع التفوق على باقى المنتخبات الأفريقية المشاركة في مباريات الدور الثانى ، حتى يحصل المنتخب على أفضل ترتيب بين منتخبات افريقيا، وبالتالي نتأهل مباشرة للأولمبياد ، وحال تعادل المنتخب مع منتخب أفريقى اخر من المشاركين في البطولة بالمباريات الترتيبية يتم اللجوء الى فارق الأهداف والمنتخب المتفوق يصعد للاولمبياد .