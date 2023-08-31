شكرا لقرائتكم خبر عن 11 لاعبا فى منتخب مصر مهددون بالإيقاف فى أمم أفريقيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى منتخب مصر من احتمالية غياب 11 لاعبا عن المباراة الأولى ببطولة أمم أفريقيا، حال تلقى أى منهم بطاقة صفراء في مباراة إثيوبيا.

واللاعبون الـ11 المهددون هم، حمدي فتحي، عمر كمال، مهند لاشين، طارق حامد، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمود كهربا، عمر مرموش، بيكهام، تريزيجيه، وأحمد سيد زيزو.

التهديد بالإيقاف يمس اللاعبين المنضمين للمعسكر الحالي، والذين لهم فرصة المشاركة في مباراة إثيوبيا، بينما المستبعدون من اختيارات فيتوريا في مباراة إثيوبيا لن يتأثروا بذلك".

وضم فيتوريا 26 لاعبًا للمعسكر بينما استبعد بعض اللاعبين للإصابة أو لأسباب فنية مثل تريزيجيه وأحمد حجازي وكهربا ومهند لاشين.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر سبتمبر المقبل الذى يتخلله مباراتي إثيوبيا وتونس، وضمت قائمة منتخب مصر كلا من: محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل في حراسة المرمى، فيما تواجد محمد هاني وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام وعلي جبر ومحمد عبد المنعم، ومحمود مرعي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح في خط الدفاع، فيما تواجد طارق حامد ومروان عطية وسام مرسي وحمدي فتحي ومحمود حمادة، ومحمد رضا بوبو وأحمد سيد زيزو في الوسط، كما تواجد في الخط الأمامي، مصطفى فتحي ومحمد صلاح وعمر مرموش وإبراهيم عادل، ومصطفى محمد، ومحمد شريف، وأسامة فيصل.

ويلعب منتخب مصر مع إثيوبيا يوم 8 سبتمبر في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، قبل مواجهة تونس وديا يوم 12 من الشهر ذاته، وحسم المنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا التأهل إلى أمم أفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة ثم غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط ثم مالاوي و إثيوبيا في المركز الثالث و الرابع برصيد 4 نقاط.