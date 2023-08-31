شكرا لقرائتكم خبر عن جمهورية شبين يواجه الأوليمبى اليوم وديا استعدادا لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق جمهورية شبين، بقيادة عصام شعبان، اليوم الخميس، مباراة ودية مع فريق الأوليمبى استعدادا لدورى المحترفين في الموسم الجديد 2023/ 2024 الذى سيقام من دور واحد.

ويخوض جمهورية شبين 3 مباريات ودية في الفترة الحالية يبدأها اليوم أمام الأوليمبى، ثم مواجهة فريق فاركو في أول سبتمبر ويختتم استعداداته بمواجهة الاتحاد السكندرى 2 سبتمبر.

وأسفرت قرعة دورى المحترفين عن مواجهة نارية لجمهورية شبين في بداية الدورى مع فريق غزل المحلة باستاد جمهورية شبين.

وكان مسئولو فريق جمهورية شبين نجح في التعاقد مع أحمد كابوريا لاعب الزمالك وزد السابق ومحمد عبد المنعم لاعب دكرنس، أبو بكر زغلول قادما من فريق الشمس، وأحمد سابق مهاجم الاتصالات، ومحمد حمدان لاعب منتخب السويس وغزل المحلة السابق، ومحمد نجاتى قادما من أبو قير للأسمدة، استعدادا للموسم الجديد لخطف إحدى بطاقات الصعود للدورى الممتاز.