شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الشبراوى يشارك اليوم فى مران الإسماعيلى بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمود الشبراوى جناح فريق الإسماعيلى، اليوم للمشاركة بشكل طبيعى فى التدريبات، بعدما تعافى من الإصابة بشد خفيف فى العضلة الخلفية خلال التدريبات استعدادا للموسم الجديد.

وفضل إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، منح محمود الشبراوى راحة خلال اليومين الماضيين من أجل التعافى بشكل كامل قبل أن يعود للمران مرة أخرى.

ويبحث إيهاب جلال عن 4 وديات جديدة للفريق من أجل مواصلة الاستعدادات للموسم الجديد والاطمئنان على حالة اللاعبين وجاهزيتهم ومدى استيعابهم للطريقة التى سيخوض بها المباريات.

ويأمل إيهاب جلال فى اكتشاف مواهب جديدة من قطاع الناشئين بالإسماعيلى من أجل سد النواقص التى تعانى منها قائمة الدراويش فى الفترة الحالية نظرا لوقف القيد بالنادى وعدم القدرة على جلب الصفقات الجديد.

ويمنح إيهاب جلال العديد من اللاعبين الفرصة كاملة من أجل الحكم عليهم واستمرارهم داخل الفريق الأول خلال الفترة الحالية، ويعمل على تصعيد أكثر من لاعب فى هذه الفترة لرؤية كل اللاعبين بشكل تفصيلى.

وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودي دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين في إطار استعداد الفريق للموسم الجديد، فيما حقق فوزا كبيرا على جمارك بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يخسر من إنبى 2/ 1 مساء الثلاثاء.