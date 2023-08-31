شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يترقب مفاوضات الأهلى لحسم ملف المهاجم الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي مع مسئولي القلعة الحمراء، لمعرفة آخر التطورات بشأن صفقة المهاجم الأجنبي رغم سفره للنمسا لخوض معسكر الاعداد للموسم الجديد، ويتابع المدرب السويسري مع مسئولى القلعة الحمراء آخر التطورات مع اللاعبين المرشحين لتدعيم هجوم الفريق الأحمر، في الموسم المقبل، باعتباره أهم المطالب للمدير الفني السويسري.

ويرغب كولر حسم هذا الملف بالتنسيق مع إدارة الأهلي سواء بضم سوزا أو بديله خلال الصيف الجاري.

ويترقب مسئولو الأهلي نتيجة الجلسة التي جمعت البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم نادي جيونبوك هيونداي الكوري مع الروماني دان بيتريسكو المدير الفني للفريق من أجل حسم مصير الصفقة بشكل نهائي ورسمي.

وتفاوض الأهلي على مدار الفترة الماضية مع نادي جيونبوك بطل كوريا الجنوبية لضم سوزا وحصل مسئولو القلعة الحمراء على موافقة اللاعب بل ورئيس النادي لكن المدير الفني للفريق الكوري مازال يقف أمام محاولات إتمام الصفقة.

إدارة الأهلي تنتظر نتائج الجلسة التى جمعت اللاعب البرازيلي مع الروماني دان بيتريسكو لحسم الصفقة خاصة وأن المدير الفنى للفريق، يُعد الرافض الوحيد لإنتقال اللاعب للأهلي حالياً.

الأهلي حصل على موافقة اللاعب، بعدما تحدث معه مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"، كما حصل الأهلي على موافقة رئيس النادي الكوري، ويتبقى فقط المدرب الروماني الذي تولى تدريب جيونبوك في يونيو الماضي خلفاً للمدرب الوطني كيم سانغ-سيك.

ووافق رئيس النادي الكوري على عرض الأهلي المالي المُتمثل فى بيع اللاعب مقابل 600 ألف دولار يتم تسديدها على دُفعتين، الأولى بـ300 ألف بعد إتمام الصفقة مُباشرة والثانية بعدها بستة أشهر.

ويترقب الأهلي حسم هذا الملف خلال الساعات المقبلة سواء بإتمام الصفقة أو بصرف النظر عنها .