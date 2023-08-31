شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطالب الأندية بتقارير طبية للاعبين الدوليين قبل معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر من الأندية تسليم تقارير طبية عن اللاعبين المنضمين لصفوف المنتخب فى المعسكر المقبل الذى ينطلق فى الرابع فى سبتمبر المقبل لخوض مباراتى أثيوبيا وتونس.

ويلعب منتخب مصر مع إثيوبيا يوم 8 سبتمبر فى ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، قبل مواجهة تونس وديا يوم 12 من الشهر ذاته، وحسم المنتخب بقيادة البرتغالى روى فيتوريا التأهل إلى أمم أفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة ثم غينيا فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط ثم مالاوى و إثيوبيا فى المركز الثالث و الرابع برصيد 4 نقاط.

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من: محمد الشناوى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل فى حراسة المرمى، فيما تواجد محمد هانى وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام وعلى جبر ومحمد عبد المنعم، ومحمود مرعى وحسام عبد المجيد ومحمد حمدى وأحمد فتوح فى خط الدفاع، فيما تواجد طارق حامد ومروان عطية وسام مرسى وحمدى فتحى ومحمود حمادة، ومحمد رضا بوبو وأحمد سيد زيزو فى الوسط، كما تواجد فى الخط الأمامى، مصطفى فتحى ومحمد صلاح وعمر مرموش وإبراهيم عادل، ومصطفى محمد، ومحمد شريف، وأسامة فيصل.

وشهدت القائمة تواجد لاعبى الأهلى بشكل طبيعى رغم طلب النادى الأحمر باستثناء لاعبيه من المشاركة فى المباراتين بسبب ارتباط الفريق بمواجهة اتحاد العاصمة فى كأس السوبر الإفريقى يوم 15 سبتمبر، وضم فيتوريا الرباعى محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى ومروان عطية للقائمة.